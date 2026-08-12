हिमाचल में दो बच्चों की मां के साथ लिव-इन रिलशेनशिप में रह रहे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचायत सरोल के घोल्टी गांव में लिव इन रिलेशन में रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों किराये के कमरे में रहते थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और साथ रह रही महिला को हिरासत में ले लिया है।



मृतक की पहचान उपमंडल चुराह के गांव सालवी निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है। वह सरोल के घोल्टी गांव में अपनी ही पंचायत की एक महिला रितु के साथ किराये के मकान में रह रहा था।

महिला का नौ व छह साल के दो बच्चे जानकारी के अनुसार रितु कुमारी सरोल के घोल्टी में किराए के कमरे में रहती थी। महिला का नौ साल का एक बेटा और छह साल की एक बेटी है। महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह और अनिल कुमार पिछले करीब चार वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इस बात की जानकारी उसके पति को भी थी।

महिला मित्र को मैगी बनाने को कहा महिला का दावा है कि घटना से कुछ समय पहले अनिल कुमार उसके कमरे में आया और उसने भूख लगने की बात कहते हुए मैगी बनाने को कहा। साथ ही उसने महिला से उसकी छह वर्षीय बेटी को दूसरे कमरे में सुलाने के लिए कहा। उस समय महिला का बेटा घर पर मौजूद नहीं था।

बेटी को सुलाकर लौटी तो फंदे से लटका था अनिल रितु के अनुसार, जब वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में सुलाकर वापस आई तो उसने अनिल कुमार को फंदे से लटका देखा। उसने तुरंत अनिल को फंदे से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन फंदा काफी कसकर बंधा होने के कारण वह उसे खोल नहीं पाई।

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पुलिस ने नीचे उतारा शव इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को हिरासत में ले लिया है और हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है।