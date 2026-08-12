हिमाचल में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया, 'सरकार ने मध्यम व गरीब परिवार मुश्किल में डाले'

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल मंगलवार मध्यरात्रि से 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी की है। सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाली राशि अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च की जाएगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर वाहन चालकों और आम लोगों ने नाराजगी जताई है।



लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान जनता पर अब पेट्रोल-डीजल महंगा करके अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है।

मध्यम और गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी रेट में बढ़ोतरी के बाद शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 103 रुपये 27 पैसे और डीजल 95 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वाहन चालक दुष्यंत दत्त ने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। पहले ही रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

घर का खर्च भी बढ़ रहा वहीं एक अन्य वाहन चालक ने कहा कि एंबुलेंस और टैक्सी जैसे वाहनों का खर्च बढ़ेगा। गरीब मरीजों से किराया बढ़ाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ पेट्रोल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ घर का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है।

बाजार पर दिखेगा असर वाहन चालकों का यह भी कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का किराया बढ़ सकता है। जब सामान ढोने वाले वाहनों के रेट बढ़ेंगे तो इसका असर बाजार में बिकने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा और सबसे ज्यादा मार गरीब वर्ग पर पड़ेगी।

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जनता ने बताया आर्थिक बोझ लोगों ने सरकार से सवाल किया कि अगर सेस अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए है तो इसका खर्च सरकार अपने बजट से क्यों नहीं उठाती। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल-डीजल पर नया सेस आम जनता के लिए एक और आर्थिक बोझ है।