'68 जिले बना लो, फिर भी नहीं बचेगी कुर्सी', चंबा में सुक्खू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर

जागरण संवाददाता, चंबा। चंबा प्रवास के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार चुनावी लाभ के लिए आनन-फानन में नए जिले बना भी देती है, तो भाजपा सरकार बनने पर इन फैसलों की समीक्षा की जाएगी।

इसके बाद तय होगा कि संबंधित जिले वास्तव में जरूरी हैं या नहीं। चंबा में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ने स्पष्ट किया कि जिलों का भविष्य राजनीतिक घोषणाओं से नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को ध्यान में रखकर तय होना चाहिए।

राजनीतिक लाभ लेने के लिए फैसले कर रही है सरकार वर्तमान सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए फैसले कर रही है। यदि विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों का गठन किया जाता है, तो भाजपा के सत्ता में आने पर इन निर्णयों की समीक्षा करेगी।

इसके बाद संबंधित क्षेत्रों की जरूरत, प्रशासनिक परिस्थितियों और जनता को मिलने वाली सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि केवल राजनीतिक उद्देश्य से लिए गए फैसलों को बिना पड़ताल जारी रखने की बाध्यता नहीं होगी। अब नहीं होगी सत्ता में वापसी नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 जिले भी बना दे, तब भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। नए जिले बनाने की चर्चा से पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए।