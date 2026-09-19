डिब्बे में सिर फंसने से भटकते हुए डलहौजी शहर में पहुंच गया भालू, दहशत में भागने लगे पर्यटक और स्थानीय लोग

संवाद सहयोगी, डलहौजी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के अहम पर्यटन स्थल डलहौजी में शनिवार को उस समय भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया, जब सिर में प्लास्टिक का डिब्बा फंसने पर काले रंग का भालू रिहायशी इलाके में पहुंच गया। कंटेनर में मुंह और आंखें बुरी तरह फंस जाने के कारण भालू को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, जिस कारण वह बदहवास होकर इधर-उधर भटक रहा था।



आबादी के बीच और मुख्य बस अड्डे के समीप तड़पते भालू को देखकर स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लास्टिक का डिब्बा सिर पर इस कदर जकड़ा हुआ था कि भालू लगातार छटपटा रहा था और सांस लेने में भी असमर्थ दिख रहा था।

वन विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा स्थानीय दुकानदारों व लोगों ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बिना समय गंवाए इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान बस अड्डे के समीप लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए वन कर्मियों ने लोगों से उचित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया।