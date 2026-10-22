झंडे लगाते करंट से युवा कांग्रेस नेता की मौत के बाद CM सुक्खू के कार्यक्रम में बदलाव, शवयात्रा में शामिल होंगे

जागरण टीम, होली (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू होली दौरे के बीच हुए हादसे के बाद कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी की पार्टी का झंडा लगाते समय करंट लगने से निधन हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री का होली दौरा रद नहीं हुआ है, लेकिन शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। सीएम सुक्खू अब चंद्रमणि की शव यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम वापस शिमला लौट सकते हैं।

दो दिन का दौरा था तय सीएम सुक्खू का 22 से 23 अक्टूबर तक होली दौरा तय था। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करना था। शाम पांच बजे मुख्यमंत्री लाके वाली माता मंदिर में दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम था। माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री होली उतराला सड़क का भी जायजा लेना था।