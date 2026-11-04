'CBSE स्कूलों के शिक्षकों को नियमित करेगी सरकार' CM सुक्खू का चंबा में एलान; OPS का लाभ भी मिलेगा

संवाद सहयोगी, तीसा (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तैनात सीबीएसई संबंद्ध शिक्षकों को भविष्य में नियमित किया जाएगा। राज्य चयन आयोग के जरिये पारदर्शी व मेरिट आधार पर भर्ती इन सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का पूरा लाभ मिलेगा। यह एलान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को चुराह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान किया।



उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में वे बेटियां आई हैं, जिनके एमए में 55 फीसद से अधिक नंबर हैं। इन्हें 30 हजार रुपये पर तैनाती दी गई है।

व्यावहारिक सुधारों से सुधरा शिक्षा का स्तर सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित नियुक्तियों और व्यावहारिक सुधारों के कारण ही केंद्र सरकार के मूल्यांकन में हिमाचल शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर देश में पांचवें पायदान पर पहुंचा है। बिना सुविधाओं के सिर्फ वोट बैंक के लिए स्कूल खोलकर बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने के बजाय सरकार मजबूत शिक्षा ढांचा दे रही है।

7 लाख इंतकाल के मामले निपटाए राजस्व सुधारों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 10 लाख से अधिक इंतकाल पटवारखानों में धूल फांक रहे थे, जिनमें से सात लाख पुराने लंबित मामलों को सरकार ने विशेष अदालतों के जरिए निपटाया। अब प्रदेश में ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है, जहां भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद उसका इंतकाल भी स्वत: दर्ज हो जाएगा। लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए केवल टोकन लेना होगा, जिससे उन्हें बार-बार पटवारखानों और दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी।