CM सुक्खू का होली-उतराला सड़क के लिए 18 करोड़ का एलान, भरमौर की 27 पंचायतों को ST का दर्जा देने के लिए कमेटी बनेगी

जागरण टीम, चंबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को चंबा दौरे के दौरान कई बड़े एलान किए। सीएम सुक्खू ने गैर जनजातीय क्षेत्र भरमौर की 27 पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र बनाने के लिए कमेटी बनाने का एलान किया। लिल्ह कोठी में आयोजित सभा के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की। सीएम ने होली-उतराला सड़क के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।