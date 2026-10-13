30 KM कम होगा पठानकोट से चंबा-भरमौर का सफर, टनल और पुल बनेंगे; 3000 करोड़ रुपये से हाईवे का कायाकल्प होगा

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का कायाकल्प होने जा रहा है। इस मार्ग के पुनर्विकास के बाद पठानकोट से भरमौर के बीच का सफर लगभग एक घंटा कम हो जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब इस महत्वपूर्ण परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।



परियोजना के तहत तीखे और जोखिम भरे मोड़ों को समाप्त करने के लिए एनएच की पुरानी अलाइनमेंट में बदलाव किया जाएगा। मार्ग को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए इसमें टनल (सुरंगें), नए पुल और आवश्यकतानुसार एलिवेटेड रूट तैयार किए जाएंगे।

30 किलोमीटर कम हो जाएगा सफर पठानकोट से भरमौर की दूरी वर्तमान में 172 किलोमीटर है। अगर यह नई प्रस्तावित योजना सिरे चढ़ती है तो करीब 30 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। करीब 3000 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। तीन साल में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। दोनों महत्वपूर्ण सड़कों का जमीनी कार्य इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा।

चंबा-किलाड़ मार्ग को भी स्वीकृति यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के सदस्य एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दी। हर्ष महाजन ने बताया कि पठानकोट-चंबा-भरमौर के साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंबा-किलाड़ मार्ग को भी स्वीकृति मिल चुकी है।

ये दोनों मार्ग चंबा जिले के विकास और आवागमन के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की ओर से बजट स्वीकृत किया गया है। डीपीआर का कार्य तेज चंबा-भरमौर एनएच पर डीपीआर का कार्य तेजी से चल रहा है। नई अलाइनमेंट, टनल और एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनने से न केवल सफर का समय एक घंटा घटेगा, बल्कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय जनजातीय आबादी और पर्यटकों को भूस्खलन व जाम के झंझट से स्थायी राहत मिलेगी।