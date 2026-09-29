आपरेशन के बाद पेट में छूटा स्पंज, चंबा में 1 साल बाद खुला राज... अब डॉक्टरों को देना होगा 5.12 लाख रुपये मुआवजा

जागरण संवाददाता, चंबा। पथरी के आपरेशन के दौरान पेट में सर्जिकल स्पंज छूट जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए बद्दी स्थित मल्होत्रा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के चिकित्सकों को 5,12,026 रुपये मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश दिया है।

इसके साथ शिकायत दर्ज होने की तिथि से भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 15 हजार रुपये मुकदमा खर्च देना होगा। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर ने सुनाया है। 2019 का है मामला मामला वर्ष 2019 का है। डलहौजी क्षेत्र के निवासी राकेश कुमार को 2019 में पेट में तेज दर्द के चलते मल्होत्रा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच में पित्ताशय की पथरी सामने आई, जिसके बाद सर्जरी कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

लगभग एक वर्ष बाद फिर पेट दर्द की शिकायत हुई। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और रक्त जांच करवाई गई, जिसे प्रारंभ में सामान्य गैस्ट्रिक समस्या माना गया। पठानकोट में करवाई अल्ट्रासाउंड जांच में आपरेशन के दौरान शरीर के भीतर छूटी सर्जिकल स्पंज की आशंका जताई गई।

पंचकुला के अस्पताल में निकाला स्पंज इस पर राकेश पंचकूला के एक अस्पताल में भर्ती हुआ और दोबारा आपरेशन कर पेट में छूटे सर्जिकल स्पंज को निकाला गया। अस्पताल के चिकित्सक डा. कुलदीप धवन ने आयोग के समक्ष बयान में कहा कि पिछली सर्जरी के दौरान सर्जिकल स्पंज पेट में रह गया था।