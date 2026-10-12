HAS अधिकारी डॉ. बशीर को जान से मारने की धमकी, धार्मिक नफरत फैलाने का भी आरोप; चंबा थाने में FIR दर्ज
चंबा में एचएएस अधिकारी डॉ. बशीर ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणियों की शिकायत दर्ज कराई है।
HighLights
एचएएस अधिकारी डॉ. बशीर को जान से मारने की धमकी मिली।
सोशल मीडिया पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप।
चंबा पुलिस ने कुमार मोनू समेत अन्य पर केस दर्ज किया।
जागरण टीम, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में तैनात एचएएस अधिकारी इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियों से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने तथा जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एचएएस अधिकारी डा. बशीर विकास खंड मैहला में बीडीओ के पद पर कार्यरत हैं।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज
पुलिस थाना सदर चंबा में इंटरनेट मीडिया अकाउंट धारक कुमार मोनू और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2), 196(1), 299, 352, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एक साल से बना रहे निशाना
जिला मंडी के तरानू निवासी डा. बशीर ने शिकायत में आरोप लगाया कि कुमार मोनू नामक अकाउंट धारक और उसके साथी करीब एक साल से उनके खिलाफ भ्रामक, अपमानजनक और मानहानिकारक पोस्ट व टिप्पणियां प्रसारित कर रहे हैं।
क्या कहना है एसपी चंबा का
एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बीडीओ मैहला की शिकायत पर कुमार मोनू और अन्य के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है।
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