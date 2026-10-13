प्रार्थना स्वीकार होने पर मूर्ति पर आता है पसीना, हर मनोकामना पूर्ण करती हैं भलेई माता; चंबा में भव्य मंदिर

जागरण टीम, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर सलूणी उपमंडल के तहत पहाड़ी की चोटी पर स्थित भलेई माता (मां भद्रकाली) का मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। इस पावन धाम में मां हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। हर वर्ष हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर से लाखों श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।



मंदिर के चारों ओर हरे-भरे देवदार के वन और नीचे नीले जल की चमेरा झील प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिक बनाती है। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के ठहरने और 24 घंटे लंगर (भंडारे) की उत्तम व्यवस्था की जाती है। इस मंदिर की यह अनूठी मान्यता है कि यदि माता की प्रतिमा पर पसीना आए, तो समझो भक्त की मांगी गई मन्नत मां ने स्वीकार कर ली है।

मंदिर का इतिहास इतिहासकारों और जनश्रुतियों के अनुसार, मां भद्रकाली की पावन पाषाण मूर्ति मूल रूप से भलेई के समीप बाणियाल/भ्राण नामक स्थान पर जमीन की खुदाई के दौरान एक किसान को बावड़ी से प्राप्त हुई थी। उस समय चंबा के तत्कालीन राजा प्रताप सिंह को माता ने स्वप्न में साक्षात दर्शन देकर आदेश दिया कि इस दिव्य प्रतिमा को राजधानी चंबा लाया जाए और वहां विधि-विधान से मंदिर बनाकर स्थापित किया जाए।

राजा ने माता के आदेश का पालन करते हुए शाही पालकी में मूर्ति को लेकर चंबा के लिए प्रस्थान किया। जब राजा और उनका काफिला भलेई नामक स्थान पर पहुंचा, तो रात्रि विश्राम के लिए पालकी वहीं रख दी गई।

अगली सुबह जब पालकी उठाने का प्रयास किया गया, तो वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। उसी रात मां ने पुनः राजा को स्वप्न में दृष्टांत दिया कि उनका वास इसी सुरम्य पहाड़ी पर रहेगा, उन्हें चंबा न ले जाया जाए। इसके उपरांत राजा ने माता की इच्छानुसार 16वीं शताब्दी में भलेई में ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।