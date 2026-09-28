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एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज के बाद गोल्ड मेडल के लिए रेस लगाएंगी चंबा की सीमा, मां कर रहीं भगवान से प्रार्थना

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Mon, 28 Sep 2026 11:18 AM (IST)

चंबा की धाविका सीमा जापान में एशियाई खेलों की 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगी। इससे पहले उन्होंने 10 हजार मीटर में कांस्य जीता था।

चंबा की धाविका सीमा। जागरण आर्काइव

चंबा की धाविका सीमा। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. चंबा की धाविका सीमा 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड पर नजर।

  2. सीमा ने एशियाई खेलों में 10 हजार मीटर में कांस्य जीता।

  3. मां केसरी देवी बेटी की सफलता के लिए प्रार्थना में लीन।

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा की धाविका सीमा सोमवार को जापान के नागोया शहर में चल रही एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ के लिए ट्रैक पर उतरेंगी। इससे पहले सीमा ने एशियाई खेलों में 10 हजार मीटर रेस में कांस्य पदक जीता था। आज होने वाली पांच हजार मीटर दौड़ में सीमा की नजरें गोल्ड मेडल पर हैं। वहीं प्रदेश व चंबा वासियों की नजरें मैच पर टिकी हैं। सभी ने सीमा को शुभकामनाएं दी हैं।

मां कर रही भगवान से प्रार्थना

उधर, सीमा की माता केसरी देवी बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उन्होंने पांच हजार मीटर दौड़ में जीत को लेकर भगवान से प्रार्थना करने के साथ कुलदेवी से मन्नत मांगी है। एशियाई खेलों में पदक जीतकर नाम कमाने वाली सीमा की मां की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं।

पति की मौत के बाद संभाले छह बच्चे

सीमा की मां केसरी देवी को वे विकट परिस्थितियां याद आ रही हैं, जब पति की मौत के बाद छह बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा उनके ऊपर आ गया था। ऐसे कठिन दौर में मां ने हिम्मत नहीं हारी और छह बच्चों को संभाला।

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