एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज के बाद गोल्ड मेडल के लिए रेस लगाएंगी चंबा की सीमा, मां कर रहीं भगवान से प्रार्थना

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा की धाविका सीमा सोमवार को जापान के नागोया शहर में चल रही एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ के लिए ट्रैक पर उतरेंगी। इससे पहले सीमा ने एशियाई खेलों में 10 हजार मीटर रेस में कांस्य पदक जीता था। आज होने वाली पांच हजार मीटर दौड़ में सीमा की नजरें गोल्ड मेडल पर हैं। वहीं प्रदेश व चंबा वासियों की नजरें मैच पर टिकी हैं। सभी ने सीमा को शुभकामनाएं दी हैं।

मां कर रही भगवान से प्रार्थना उधर, सीमा की माता केसरी देवी बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उन्होंने पांच हजार मीटर दौड़ में जीत को लेकर भगवान से प्रार्थना करने के साथ कुलदेवी से मन्नत मांगी है। एशियाई खेलों में पदक जीतकर नाम कमाने वाली सीमा की मां की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं।