WPL में खेलेंगी हिमाचल की 3 खिलाड़ी, तनुजा और रेणुका के बाद सुषमा वर्मा का भी चयन; यूपी वारियर्स से जुड़ी

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। वूमेन प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 में इस बार हिमाचल प्रदेश की तीन खिलाड़ी दिखाई देंगी। इनमें तनुजा कंवर, रेणुका सिंह के अलावा पूर्व भारतीय टीम सदस्य सुषमा वर्मा भी शामिल हुई हैं। डब्ल्यूपीएल के लिए बुधवार को हुई नीलामी में सुषमा वर्मा को 30 लाख रुपये में यूपी वारियर्स ने अपने साथ जोड़ा है।



विकेट कीपर सुषमा का बेस प्राइज 30 लाख रुपये निर्धारित किया गया था। ऑक्शन में यूपी वारियर्स ने उसे बेस प्राइज पर ही अपना साथ जोड़ा।