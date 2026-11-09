हिमाचल के बिलासपुर की जेल में हरियाणा के कैदी ने की आत्महत्या, दीपावली पर फंदा लगाकर दी जान

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की मुक्त कारागार जबली में एनडीपीएस मामले में सजा भुगत रहे एक कैदी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत कैदी की पहचान 27 परवेश कुमार निवासी कम्बुपुरा, डाकघर मधुबन, तहसील एवं जिला करनाल, हरियाणा के रूप में हुई है। परेवश एनडीपीएस मामले में 10 मई, 2025 से सजा भुगत रहा था।

दीपावली के दिन मुक्त कारागार जबली में बंद परवेश कुमार ने अपनी बैरक के अंदर लोहे के एंगल से अंगोछा (कंधे पर रखने वाला कपड़ा) बांधकर फंदा लगा लिया। जेल कर्मचारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उसे तत्काल फंदे से उतारकर उपचार के लिए एम्स कोठीपुरा ले जाया गया।

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जेल के मुख्य वार्डर सुनील कुमार और वार्डर चमन लाल की निगरानी में शव का निरीक्षण किया। मामले की न्यायिक जांच के लिए बिलासपुर कोर्ट के न्यायाधीश को जांच का जिम्मा सौंपा है।

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल सोमवार को न्यायाधीश की देखरेख में मृत कैदी के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परवेश एनडीपीएस मामले में सजा भुगत रहा था। ऐसे में जेल की बैरक के अंदर हुई इस घटना ने कैदियों की निगरानी और जेल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।