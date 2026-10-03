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राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे में बदलाव, अब श्री नयनादेवी मंदिर नहीं सीधे एम्स आएंगी द्रौपदी मुर्मु; ट्रैफिक डायवर्ट होगा

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:58 PM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 6 अक्टूबर को बिलासपुर दौरे में बदलाव हुआ है, अब वे श्री नयनादेवी जी के बजाय सीधे श्री आनंदपुर साहिब से एम्स बिलासपुर पहुंचेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। जागरण आर्काइव

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. राष्ट्रपति मुर्मु का बिलासपुर दौरा, श्री नयनादेवी यात्रा रद्द।

  2. अब सीधे श्री आनंदपुर साहिब से एम्स बिलासपुर पहुंचेंगी।

  3. एम्स मार्ग बंद, कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट होगा।

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के छह अक्टूबर के बिलासपुर दौरे में किए गए बदलाव हुआ है। राष्ट्रपति कार्यालय से राष्ट्रपति के शेड्यूल में संशोधन करके श्रीनयनादेवी जी जाने की योजना रद कर दी है। अब वह श्री आनंदपुर साहिब से सीधे एम्स बिलासपुर आएंगी। राष्ट्रपति एम्स बिलासपुर में 10:35 बजे एम्स बिलासपुर पहुंचेगी। 

बंद रहेगा यह मार्ग

इसको देखते हुए प्रशासन सुबह नौ बजे से नौणी चौक से एम्स मार्ग को बंद करने की योजना बना रहा है। इस दौरान केवल आपातकालीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।

ट्रैफिक होगा डायवर्ट

प्रशासन की ओर से तैयार किए गए प्रारंभिक ट्रैफिक प्लान के अनुसार मंडी से शिमला सोलन जाने वाले वाहनों को घागस से वाया जुखाला होकर ब्रहमपुखर से भेजा जाएगा। चंडीगढ़ से होकर आने वाले वाहन फोरलेन से जामली वाया लागघाट दयोथ होकर ब्रहमपुखर भेजा जाएगा। 

बिलासपुर और हमीरपुर से जाने वाले वाहनों को भी इसी रूट से भेजा जाएगा। उधर उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति आगमन के नए शेड्यूल के अनुसार व्यवस्थाएं की जा रहीं हैं।

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