हिमाचल के बिलासपुर में ट्रैक्टर एजेंसी में लगी भीषण आग, 6 से अधिक वाहन जलकर राख

जागरण संवाददाता, घुमारवीं। घुमारवीं के नजदीक बल्लू में रविवार सुबह एक ट्रैक्टर एजेंसी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि इसकी चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर जल गए।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया।

दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।