कीरतपुर-मनाली फोरलेन किनारे बनेगा हिमाचल का पहला स्काई ग्लास ब्रिज, गोबिंदसागर झील के ऊपर होगा निर्माण

शुभम राही, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों की हरी झंडी मिलने के बाद कीरतपुर-मनाली फोरलेन किनारे मंडी भराड़ी में बनने जा रहे प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना से संबंधित आवश्यक जांच पूरी होने के बाद जिला प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है।

अगला चरण निर्माण कार्य आवंटित करने का है। इसके बाद निर्माता कंपनी की ओर से मौके पर ग्लास लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। गोबिंदसागर झील के ऊपर मंडी भराड़ी पुल के समीप बनने वाला यह स्काई ग्लास ब्रिज आने वाले समय में बिलासपुर ही नहीं, बल्कि प्रदेश में पर्यटन का नया आकर्षण का केंद्र बनेगा।

पर्यटन का नया आकर्षण बिलासपुर जिले की पहचान गोबिंदसागर झील और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ी है। मंडी भराड़ी में प्रस्तावित स्काई ग्लास ब्रिज इसी प्राकृतिक खूबसूरती को पर्यटन के नए आकर्षण के रूप में उभरेगा। ब्रिज पर ग्लास लगने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों को झील का नजारा करीब से देखने का अवसर मिलेगा। यह स्थल कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के समीप स्थित है, जिससे हिमाचल आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यहां पहुंचना सुविधाजनक हो सकता है।

अन्य सुविधाएं भी विकसित होंगी स्काई ग्लास ब्रिज के साथ मंडी भराड़ी क्षेत्र में पर्यटकों के लिए खानपान की सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से फूड कोर्ट विकसित करने की कवायद शुरू की जानी है। ब्रिज के आसपास खानपान और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां कुछ समय रुककर झील की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है।