कंगना रनौत के BJP कार्यकर्ताओं से फूल न लेने पर बवाल, वायरल वीडियो पर सांसद ने दी तीखी प्रतिक्रिया

जागरण टीम, बिलासपुर। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का शुक्रवार को हुआ बिलासपुर दौरा चर्चा में रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मंडी की सांसद कंगना रनौत का कार्यकर्ताओं से फूल न लेने का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस पर सांसद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

बिल्कुल लोकल की तरह एक्ट क्यों कर रहे उन्होंने लोकल मीडिया को टारगेट करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि लोकल मीडिया को अनावश्यक नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। ये कार्यकर्ता जेपी नड्डा के लिए यहां आए थे व फूल भी उन्हीं के लिए लाए थे। कार्यकर्ता इतने फूल नहीं लाए थे कि उन्हें भी देते और मुख्य अतिथि को भी। लोकल मीडिया बिल्कुल लोकल की तरह एक्ट क्यों कर रहा है।