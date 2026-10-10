'चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए हिमाचल सरकार दे हिस्सेदारी', जेपी नड्डा ने उठाया मामला; फोरलेन कार्य पकड़ेंगे गति

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को प्रदेश में संचालित 55,103 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, 15,624 करोड़ की किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना, रेल कनेक्टिविटी व स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इसमें उन्होंने केंद्रीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित किए व उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।



औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के लिए महत्वपूर्ण चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन (1540 करोड़) को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार से लंबित 231 करोड़ रुपये की देय हिस्सेदारी जल्द जारी करने का आग्रह किया। 1540 करोड़ की चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन निर्माण के लिए दिसंबर 2027 तक लक्ष्य तय किया गया है। इसमें राज्य की 231 करोड़ की देय हिस्सेदारी हस्तांतरण लंबित है।



ऊना में एक हजार करोड़ के बल्क ड्रग पार्क के त्वरित क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एम्स, चंबा, नाहन व हमीरपुर मेडिकल कालेजों को केंद्र की ओर से 547 करोड़ रुपये, ऊना पीजीआइ सैटेलाइट सेंटर को 495 करोड़ व आइजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक को 200 करोड़ रुपये देने से दूरदराज के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। उन्होंने पीएम-अभीम योजना के तहत स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लाक और एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

किशाऊ परियोजना को मिली गति नड्डा ने कहा कि टोंस नदी पर हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा से जुड़ी ऐतिहासिक किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के बाद गति मिली है। इस परियोजना के कुल वित्तीय भार का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी। इस दौरान सात हजार करोड़ रुपये की रेणुकाजी बांध परियोजना व 1800 करोड़ रुपये की लूहरी स्टेज-1 जलविद्युत परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई।