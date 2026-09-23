हिमाचल पुलिस के दो जवान सस्पेंड, अदालत से चिट्टा तस्कर के फरार होने के मामले में विभाग ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में अदालत परिसर से चिट्टा तस्करी के आरोपित के भागने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वारघाट पुलिस थाने के दो जवानों को निलंबित कर दिया गया है। ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं।



मंगलवार को पेशी के दौरान कुल्लू निवासी आरोपित पुलिस को चकमा देकर पहली मंजिल से कूदकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने डेढ़ घंटे के कड़े तलाशी अभियान के बाद बस स्टैंड के समीप एक निकास नाली से दबोचा था।

उल्टी का बहाना बनाकर हो गया था फरार गरा क्षेत्र में लग्जरी बस में सवार 32 वर्षीय चंद्रवीर निवासी बैंची कुल्लू को पुलिस ने 12.58 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। उसे मंगलवार को पुलिस जवान अदालत में पेशी के लिए लाए थे। जज के समक्ष पेश किए जाने से ठीक पहले आरोपित ने उल्टी आने का नाटक किया। जैसे ही जवान उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगे, वह पहली मंजिल से छलांग लगाकर भाग निकला था।