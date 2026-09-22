उल्टी का बहाना बना कोर्ट की पहली मंजिल से कूदकर भागा चिट्टा तस्कर, बिलासपुर पुलिस के छूटे पसीने; नाली में मिला

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर में न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया चिट्टा तस्करी का आरोपित पुलिस को चकमा देकर पहली मंजिल से छलांग लगाकर भाग गया। आरोपित के अचानक कूदते ही परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस के करीब डेढ़ घंटे पूरा शहर छानने के बाद आरोपित बस स्टैंड के पास निकास नाली में छिपा मिला।



आरोपित को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस के दो जवान भेजे गए थे। इन दोनों के खिलाफ लापरवाही से ड्यूटी करने की कार्रवाई की जा रही है।

फोरलेन पर बस से गिरफ्तार किया था आरोपित पुलिस की विशेष टीम ने सोमवार शाम को कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गरा क्षेत्र में एक लग्जरी बस की तलाशी के दौरान 32 वर्षीय चंद्रवीर निवासी वार्ड नंबर 5 बैंची डाकघर रायसन, जिला कुल्लू को 12.58 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया था।

उलटी आने की बात कर भाग निकला वहीं मंगलवार को पुलिस टीम आरोपित को पेशी के लिए न्यायालय लाई थी। जैसे ही उसे जज के समक्ष पेश करने के लिए अंदर बुलाया जाने लगा। इस दौरान आरोपित चंद्रवीर ने उल्टी आने की बात कहते हुए अपने मुंह में हाथ डाल लिया। उसके इस झांसे में आकर पुलिसकर्मी जब उसे बाथरूम की ओर ले जाने लगे, तभी मौका ताड़कर उसने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी और तेज रफ्तार में बस स्टैंड की तरफ भाग निकला।

पुलिस ने कर दी नाकाबंदी अदालत परिसर में अचानक आरोपित के भागने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन ने तत्काल शहर के सभी स्थानों में नाके लगा दिए और पूरा अमला शहर की छानबीन में लगा दिया। करीब ड़ेढ़ घंटे तलाश करने के बाद आरोपित पुलिस के हाथ लगा।