जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पांडवों की कथा, प्राचीन मान्यताओं और पीढ़ियों से चली आ रही मन्नतों की परंपरा को समेटे पंचतीर्थी धाम पर शनिवार (कल) से तीन दिवसीय मेला शुरू होगा। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित धाम में 28, 29 व 30 नवंबर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही रहेगी।

29 नवंबर को पंचमी पर सरोवर में मुख्य स्नान और दीपदान होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सरोवर की सफाई, पार्किंग व अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महिलाओं के घाट पर पर्दे लगाए गए हैं। साथ ही मेले में खानपान व अन्य सामान की सौ दुकानें सजेंगी और वाहनों के लिए दो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।

महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने धोए थे अस्त्र-शस्त्र मंदिर के महंत रामकिशोरी शरण दास महाराज ने बताया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अस्त्र-शस्त्र धोने के लिए स्थान तलाशते हुए यहां पहुंचे थे। मान्यता है कि अर्जुन ने बाण से सरोवर बनाया, जिसमें पांडवों ने अपने अस्त्र-शस्त्र धोए।

पंचतीर्थी धाम पर लगे दुखभंजन बेरी पर परांदा बांधते श्रद्धालु। जागरण आर्काइव द्रौपदी ने भी यहां अपने केश धोए थे। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के यहां ठहरने की कथा भी श्रद्धालुओं में प्रचलित है। इसी मान्यता के कारण सरोवर को विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। दुखभंजन बेरी पर बांधते हैं मन्नतों के परांदे धाम की प्राचीन बेरी को श्रद्धालु दुखभंजन बेरी कहते हैं। मान्यता है कि द्रौपदी ने यहां पौधा लगाया और मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। आज भी श्रद्धालु पेड़ पर धागा या परांदा बांधकर मन्नत मांगते हैं। मनोकामना पूरी होने पर उसे खोलने आते हैं। मान्यता है कि पांच रविवार सरोवर में स्नान कर बेरी पर धागा बांधने से मनोकामना पूरी होती है।

जानकारी देते महंत रामकिशोरी शरण दास महाराज। मंदिरों में दर्शन, तीन दिन भंडारा मेले में श्रद्धालु तीनों दिन सरोवर में स्नान व दीपदान करते हैं, पर पंचमी के स्नान का अधिक महत्व है। इसी मुख्य स्नान के लिए सबसे अधिक श्रद्धालु जुटते हैं। साथ ही प्राचीन श्रीराम-कृष्ण मंदिर व पंचमुखी हनुमान मंदिर में श्रद्धालु माथा टेकेंगे। मंदिर में पांडवों की मूर्तियां स्थापित हैं। श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर सरोवर किनारे दीपदान करेंगे।