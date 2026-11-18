जागरण संवाददाता, यमुनानगर। छछरौली थाना क्षेत्र के गांव निवासी 24 वर्षीय युवती के साथ नितिन नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपित ने उससे शादी का वादा कर संबंध बनाए। बाद में जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर छछरौली थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि उसकी इंस्टा के माध्यम से रतौली निवासी नितिन के साथ जान पहचान हो गई थी। इसके बाद आपस में मिलने लगे। आरोपित नितिन ने शादी का वादा किया। उसकी बातों में विश्वास कर लिया।