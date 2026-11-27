जागरण संवाददाता, यमुनानगर। बेटी की बीमारी को लेकर मानसिक तनाव से जूझ रहे न्यू हमीदा निवासी राजकुमार (50) ने देर रात थाना यमुनानगर सिटी के बाहर जहरीला पदार्थ निगल लिया।

हालत बिगड़ने पर उन्होंने खुद फोन कर पत्नी व बेटे को इसकी जानकारी दी। स्वजन उन्हें तुरंत स्वामी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

कलेक्शन के लिए निकले थे, थाने के बाहर बिगड़ी हालत स्वजनों के अनुसार राजकुमार प्लाइवुड फैक्ट्री में साझेदार थे और उनकी आरा मशीन भी थी। वह कारोबार से जुड़े कलेक्शन के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान उन्होंने पत्नी सुषमा व बेटे शिवम को फोन किया।