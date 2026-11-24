जागरण संवाददाता, यमुनानगर। तीर्थराज श्रीकपालमोचन मेले में आस्था के संकल्प को पूरा करने के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। पंजाब के तरावड़ी निवासी 50 वर्षीय जगीरो ने सूरजकुंड सरोवर में 108 बार डुबकी लगाई। इसके बाद वह बेहोश हो गई।

आसपास मौजूद श्रद्धालुओं और मेला ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने उसे संभाला और उठाकर पास में बने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां महिला का उपचार चल रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि जगीरो ने सूरजकुंड सरोवर में 108 बार डुबकी लगाई। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं।