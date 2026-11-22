जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कार्तिक माह में पश्चिमी यमुना नहर में स्नान करने पहुंची 55 वर्षीय महिला पानी में डूब गई। हादसा रविवार सुबह करीब चार बजे बाडी माजरा पुल के नजदीक हुआ।

महिला की पहचान आईटीआई के समीप अमरपुरी कॉलोनी निवासी ममता रानी के रूप में हुई है। मां को नहर में डूबता देख बेटे ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वह सफल नहीं हो सका।