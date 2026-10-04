कैप्टन स्मित मच्छर की सलामती के लिए गूंजे वैदिक मंत्र, यमुनानगर में आर्य समाज ने किया यज्ञ

संवाद सहयोगी, प्रतापनगर। आर्य समाज ने रविवार को दुबई एयरलाइन के पायलट स्मित मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया। मुख्य यजमान आर्य जयसिंह वालिया उर्फ सनी वालिया रहे, जिन्होंने परिवार और रिश्तेदारों के साथ यज्ञ में भाग लिया।

यज्ञ का संचालन आर्य ममता और आर्य गुरप्रीत ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। इस अवसर पर राष्ट्र की उन्नति, एकता, अखंडता, संप्रभुता और सार्वभौमिकता की कामना की गई। आर्य रमेश वालिया किशनपुरा ने पायलट के साहस और वीरता की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आर्य पवन कुमार गुप्ता ने भारतीय संस्कृति के मानवता, साहस और एकता के संदेश पर जोर दिया, यह कहते हुए कि हिंसा और आतंक का समर्थन नहीं किया जा सकता।