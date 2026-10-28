कभी विरोध में किया था चुनाव प्रचार, अब बने समधी; शहनवाज हुसैन के बेटे ने की कांग्रेस विधायक की बेटी से शादी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी विधानसभा के कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज हुसैन का नई दिल्ली में 25 अक्टूबर को निकाह हुआ था। सोमवार रात को नई दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया था।

इस पार्टी में देश के कई बड़ी-बड़ी हस्तियों ने शिरकत किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनोहर लाल समेत विभिन्न दलों के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत प्रदेश के भी कई नेता शामिल हुए।

बता दें कि दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित क्लब में दोनों का निकाह हुआ था। दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था। अफशां ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री की है और अरबाज हुसैन आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं। शादी से पहले अकरम खान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निमंत्रण देने भी पहुंचे थे। उस समय उनके साथ सिरसा सांसद कुमारी सैलजा भी थीं।

1996 में निर्दलीय विधायक बने थे अकरम खान खिजरी गांव के अकरम खान राजनीति के साथ कृषि भी करते हैं। उनके पिता मोहम्मद असलम खान 1987 और 1991 में छछरौली से विधायक रहे थे। उनके दादा चौधरी अब्दुल रशीद खान भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे। अकरम खान 1996 में निर्दलीय विधायक बने।