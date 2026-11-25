जागरण संवाददाता, साढ़ौरा (यमुनानगर)। कोच एवं एनएस रनिंग अकादमी के संचालक नायब सिंह ने साढ़ौरा खेल स्टेडियम से माता बाला सुंदरी मंदिर, त्रिलोकपुर तक 20 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उन्होंने यह दूरी एक घंटे 35 मिनट में पूरी की। नायब सिंह ने अपनी दौड़ क्षेत्र के आपसी भाईचारे को समर्पित की। नायब ने बताया कि वह समय-समय पर सामाजिक थीम पर लंबी दौड़ लगाते हैं।

इस बार दौड़ के माध्यम से उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से धर्म, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर मिल-जुलकर रहने की अपील की। उनका कहना है कि समाज में आपसी भाईचारा मजबूत होगा तो देश और समाज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा।