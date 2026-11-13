यमुनानगर में जमीन से कब्जा हटवाने पहुंची नगरपालिका टीम पर हमला, कर्मचारियों के कपड़े भी फाड़े; सचिव-पटवारी समेत 3 घायल

संवाद सहयोगी, साढौरा। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पहुंचे नगरपालिका सचिव समेत कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि कब्जाधारकों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन पर ईंट-पत्थर फेंके।

हमले में सचिव नितिन वत्स, पटवारी रुस्तम अली और एक अन्य कर्मचारी घायल हो गए। घटना के विरोध में नगरपालिका कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

सचिव और पटवारी समेत तीन घायल

सचिव नितिन वत्स ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की सूचना मिलने पर वह पटवारी रुस्तम अली, विक्रम और अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। टीम ने निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया तो साढौरा निवासी राममूर्ति और उसके स्वजन के साथ कहासुनी हो गई।

नगर पालिका कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने दिया धरना। जागरण विवाद बढ़ने पर आरोपितों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और ईंट-पत्थर फेंके। हमले में सचिव, पटवारी और एक अन्य कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट के दौरान कर्मचारियों के कपड़े भी फट गए। इसके बाद घायल कर्मचारी मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। सचिव ने आरोप लगाया कि हमले में कर्मचारियों को चोट पहुंचाने के साथ सरकारी ड्यूटी में भी बाधा डाली गई। पहले नोटिस के बावजूद शुरू किया निर्माण सचिव के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोकने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत भी दी गई थी।