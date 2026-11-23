आज रात कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, सरोवरों में उमड़ेगी आस्था, यमुनानगर में सुरक्षा के लिए 6000 जवान तैनात
लाखों श्रद्धालु आज रात यमुनानगर के श्रीकपालमोचन मेले में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करेंगे, जहां ऋणमोचन, कपालमोचन और सूरजकुंड सरोवरों में डुबकी लगाएंगे।
HighLights
आज रात लाखों श्रद्धालु करेंगे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान।
श्रीकपालमोचन मेले में 6000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात।
पहली बार ड्रोन, लाइट व साउंड शो का आयोजन।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। श्रीकपालमोचन मेले में सोमवार (आज) रात 12 बजे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु ऋणमोचन, कपालमोचन व सूरजकुंड तीनों सरोवरों में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद दीपदान और मंदिरों, गुरुद्वारों सहित तीर्थस्थलों पर माथा टेकने का सिलसिला चलेगा। गुरुद्वारा साहिब से गुरुबाणी व मंदिरों से जयकारे व कीर्तन गूंजेंगे।
तीसरे दिन भी बसों, ट्रकों व निजी वाहनों से श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा। श्रद्धालुओं ने पंजभीखी के तीसरे स्नान के बाद दीपदान, दर्शन व खरीदारी की। काफी श्रद्धालु वापसी कर गए, वहीं बाकियों ने पूर्णिमा स्नान के लिए डेरा डाल लिया।
पंजाब से पहुंची संगत, कल होगी वापसी
मेले में ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब के मालवा क्षेत्र से लुधियाना, बठिंडा, पटियाला, संगरूर, मोगा, फरीदकोट, मानसा, फाजिल्का, फिरोजपुर, मुक्तसर, बरनाला, दोआबा व माझा क्षेत्र सहित हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश व दिल्ली से श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं। पूर्णिमा स्नान के बाद मंगलवार (कल) सुबह अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं की वापसी शुरू होगी, वहीं स्थानीय श्रद्धालु मेले में पहुंचने लगेंगे और रात तक स्नान, दीपदान व खरीदारी जारी रहेगी।
भीड़ व वीआइपी कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। एसपी कमलदीप गोयल ने मेले का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था जांची। सीसीटीवी व वाचटावरों से निगरानी के साथ पुलिस अधिकारियों सहित 6000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
एसपी ने जांची सुरक्षा सीसीटीवी से निगरानी
भीड़ व वीआइपी कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। एसपी कमलदीप गोयल ने मेले का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था जांची। सीसीटीवी व वाचटावरों से निगरानी के साथ पुलिस अधिकारियों सहित 6000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
पहली बार ड्रोन से सजेगा आसमान
पूर्णिमा स्नान के दौरान पहली बार ड्रोन, लाइट व साउंड शो होगा। रंगीन एलईडी से सजे कंप्यूटर नियंत्रित ड्रोन आसमान में आकृतियां बनाएंगे। संगीत व रोशनी के जरिए गुरु नानक देव जी के जीवन व मानवता के संदेश को दर्शाया जाएगा। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को महिपाल ढांडा, गौरव गौतम, कृष्ण कुमार बेदी, सांसद नवीन जिंदल, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण व अन्य अतिथियों के साथ पहुंचेंगे।
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