राहुल शर्मा, यमुनानगर। कपालमोचन मेले में श्रद्धालुओं ने सरोवरों में स्नान व मंदिरों में माथा टेकने के साथ आस्था की पुरानी परंपराएं भी निभाईं। सूरजकुंड सरोवर किनारे कदंब व बेरी के वृक्षों पर सूत बांधकर विवाह व संतान सुख और परिवार की खुशहाली की मन्नत मांगी।

बेरी से बेर तोड़कर प्रसाद के रूप में घर ले जाने की भी होड़ रही। इसी तरह पूरे मेला क्षेत्र में तुलसी के पौधों सहित बरगद व पीपल के पेड़ों पर सूत बांधकर दीपदान किया गया। कपालमोचन के मंदिर के पुजारी सुभाष शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि सूरजकुंड किनारे स्थित कदंब का पेड़ महाभारत काल से जुड़ा है। आस्था के चलते विवाहिताएं संतान सुख व अविवाहित युवक-युवतियां शीघ्र विवाह की कामना लेकर पेड़ पर गांठ बांधते हैं। सरोवर के दूसरे छोर पर स्थित बेरी के पेड़ पर सूत बांधने के साथ बेर तोड़ने की परंपरा भी है। श्रद्धालु इन्हें प्रसाद मानकर घर ले जाते हैं।