यमुनानगर में दीपावली पर DJ बजाने और हुड़दंग मचाने का विरोध करना पड़ा भारी, दो को कटर से वार कर किया घायल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। आजादनगर में दीपावली की रात डीजे बजाने और शराब पीकर हुड़दंग मचाने का विरोध करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोस के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार के घर पर आए मेहमानों के साथ मारपीट की। कटर से वार कर दो मेहमानों को घायल कर दिया। आरोपितों के विरुद्ध पुलिस को शिकायत दी गई है।

पुलिस को दी शिकायत में यशपाल ने बताया कि रविवार की रात करीब दस बजे वे परिवार के साथ अपने घर पर दीपावली का पर्व मना रहा था। आरोप है कि उसका पड़ोसी गली में अपने साथियों के साथ घर के बाहर डीजे बजाकर शराब पी रहा था। इस दौरान वे शराब हाथ में लेकर महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे कर रहे थे। आरोपितों को समझाया लेकिन वे नहीं माने।

इसके बाद रात करीब 11 बजे डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुलाई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों को डीजे बंद करने तथा हुड़दंग न मचाने की हिदायत दी। उस समय उन्होंने डीजे बंद कर दिया। पुलिस के जाने के बाद फिर से हुड़दंग मचाने लगे।

रात करीब साढ़े 11 बजे बेटे के दोस्त हर्ष, चंदन और विशाल दीपावली की बधाई देने घर आए थे। जब वे वापस जाने लगे तो हुड़दंग मचा रहे आरोपितों ने उनकी कार पर मुक्का मारा। विरोध करने पर आरोपितों ने कटर से हमला कर दिया। इसमें हर्ष व चंदन घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया।