यमुनानगर में स्कूटी में पेट्रोल की जगह डाला डीजल, विवाद में डीजल डाल युवक ने लगाई आग; PGI में मौत

संवाद सहयोगी, रादौर (यमुनानगर)। स्कूटी में पेट्रोल की जगह डीजल डालने और इसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना करने पर हुए विवाद के बाद गांव नागल निवासी 32 वर्षीय रवि चौहान ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे रवि की पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई।

घटना 26 अक्टूबर को टोडरपुर के पास स्थित केशव शक्ति फिलिंग स्टेशन पर हुई थी, तभी से वह दाखिल था। रवि ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पेट्रोल पंप के सेल्समैन अश्वनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इन बयानों के आधार पर सेल्समैन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में रवि ने बताया था कि 25 अक्टूबर को वह स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए केशव शक्ति फिलिंग स्टेशन पर गया था। वहां सेल्समैन ने उसकी स्कूटी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। अगले दिन सुबह वह पेट्रोल पंप पर पहुंचा और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाने को कहा।

रवि के अनुसार सेल्समैन ने फुटेज दिखाने से मना कर दिया। उसने यह भी कहा कि वह कैमरे नहीं दिखाएगा, उसे जो करना है कर ले। इस जवाब से रवि परेशान हो गया और उसने पेट्रोल पंप पर ही अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।