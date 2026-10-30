यमुनानगर में 60 वर्षीय बुजुर्ग को 20 दिन डिजिटल अरेस्ट कर ठगे छह लाख रुपये, मुंबई पुलिस के फर्जी अफसर बने थे जालसाज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। साइबर ठगों ने रादौर के सिल्लीकलां गांव निवासी 60 वर्षीय धर्मवीर को मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर 20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और छह लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने उन्हें बताया कि उनके नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल मुंबई में मनी लांड्रिंग के लिए हुआ है।

इस मामले में एफआइआर दर्ज होने की बात कहकर गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो कॉल कर बनाया दबाव, किस्तों में ऐंठे रुपये धर्मवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच उनके मोबाइल पर दो अलग-अलग नंबरों से काल आई। वीडियो काल के दौरान आरोपितों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और सिम कार्ड के जरिये मनी लांड्रिंग होने की जानकारी दी। लगातार वीडियो काल कर उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया गया।