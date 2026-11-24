संवाद सहयोगी, रादौर। सरस्वती शुगर मिल में गन्ने के उचित भाव की मांग को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन को कांग्रेस नेता उमेश बुबका ने समर्थन दिया।

उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांगों को जायज बताते हुए उनके संघर्ष में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सांसद दीपेंद्र हुड्डा से किसानों की वीडियो काल के माध्यम से बातचीत भी करवाई। कांबोज ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए।