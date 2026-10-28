शाहनवाज हुसैन के बेटे की शादी की खूबसूरत PHOTOS, ज्वेलरी और दुल्हन के जोड़े में अप्सरा दिखीं अफशां खान

डिजिटल डेस्क, यमुनानगर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की बेटे अरबाज की शादी इन दिनों सुर्खियों का विषय बनी हुई है। हुसैन के बेटे अरबाज का निकाह जगाधरी से कांग्रेस के विधायक और हरियाणा के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकरम खान की बेटी अफशां से हुआ है।

इस बीच शादी के रिसेप्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र लाल हुड्डा सहित कई नेता मौजूद रहे। इस ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। जहां एक ओर अरबाज शादी के लिबाश में राजकुमार नजर आ रहे हैं, वहीं अफशां लाल लहंगे और सुंदर जुलरी में बिल्कुल राजकुमारी दिख रही हैं।

अरबाज और अफशां की शादी की Photos निकाह के जोड़े में अफशां बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अरबाज भी शेरवानी में सुंदर लग रहे हैं। निकाह के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा-दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेता मौजूद रहे।

अफशां ने शादी के मौके पर डार्क रेड क्लर का लहंगा पहना हुआ है। यह आज कल काफी ट्रेंड में भी है। उन्होंने हाथों में सुंदर कड़े और चुड़ियां भी पहनी हुई हैं, गोल्डन कलर की जुलरी के साथ वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनके लहंगे पर सिल्क का महीन एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था।

शादी के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मौजूदगी भी रही। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाजजी के सुपुत्र सैय्यद अरबाज हुसैन एवं अफशां खान के निकाह के पश्चात आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होकर नवदंपति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।