संवाद सहयोगी, व्यासपुर। क्षेत्र के गांव मोहड़ी में 52 वर्षीय किसान ने जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला है। उसने ताहरपुर निवासी शीलू, मछरौली निवासी राजबीर व अन्य पर रुपयों के लेन देन को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया है।

मृतक के बेटे ने व्यासपुर थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। शिकायत में गांव मोहड़ी निवासी अंकुश ने बताया कि उसके पिता गुलाब सिंह खेतीबाड़ी के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते थे। बुधवार की सुबह पिता घर से निकले थे। इसके बाद देर शाम तक वापस नहीं लौटे।

उनकी तलाश की तो वह खेत में ट्यूबवेल के कमरे में चारपाई पर बेहोशी की हालत में मिले। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। पिता को तुरंत अस्पताल में लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जेब से मिली पर्ची पर लिखा कारण मृतक की जेब से एक पर्ची भी मिली। उसने लिखा है कि शीलू व राजबीर से उसे सात लाख 50 हजार रुपये लेने हैं। कई बार उनसे बात की लेकिन वे रुपये नहीं दे रहे हैं। इस कारण वह परेशान है। हालांकि, इस पर्ची पर मृतक के साइन नहीं है।