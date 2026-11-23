जागरण संवाददाता, यमुनानगर। गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस 30 नवंबर को किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेगी।

यात्रा सुबह 10 बजे जगाधरी अनाज मंडी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला सचिवालय पहुंचेगी। यहां डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश प्रभारी सुनील दत्त और रणदीप सिंह सुरजेवाला यात्रा में शामिल होंगे। यह जानकारी प्रेसवार्ता में दी गई।



प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव सतीश तेजली, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बबलू समेत अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य के मामले में किसानों के साथ धोखा किया है। खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और सिंचाई की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा।



कांग्रेस नेताओं के अनुसार, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पहले रादौर विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम मुख्यालय पर गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। उस समय सरकार को 10 दिन में मूल्य बढ़ाने का अल्टीमेटम दिया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि मांग अनसुनी रहने के बाद यात्रा का निर्णय लिया गया।