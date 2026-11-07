यमुनानगर में पराली से भरी ट्रॉली से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

संवाद सहयोगी, छछरौली। क्षेत्र के कोट-डारपुर मार्ग पर ढाकवाला गांव के नजदीक शनिवार शाम पराली से भरी ट्राली से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के बाद दोनों को गंभीर हालत में जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।

बाइक सवार दोनों युवक कोट-डारपुर मार्ग से ढाकवाला गांव के नजदीक से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक पराली से भरी ट्राली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई।