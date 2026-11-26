जागरण संवाददाता, यमुनानगर। कार्तिक माह के स्नान के दौरान पश्चिम यमुना नहर में डूबी 55 वर्षीय महिला का शव चार दिन बाद बरामद हुआ है।

एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीमें लगातार नहर में सर्च ऑपरेशन चलाकर महिला की तलाश कर रही थीं। लगभग पांच किमी दूर महिला का शव मिला है।

गोताखोर अमर सिंह ने बताया कि महिला का शव करीब 4 दिन बाद पानी की सतह पर आ गया था। इसी दौरान उनकी नजर शव पर पड़ी और उन्होंने उसे नहर से बाहर निकाल लिया।

अमरपुरी कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय ममता रानी रविवार सुबह करीब 4 बजे अपने परिवार के साथ कार्तिक माह में स्नान करने के लिए पश्चिम यमुना नहर पहुंची थी। बाड़ी माजरा पुल के नजदीक नहर की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में जा गिरी थी।