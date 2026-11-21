जागरण संवाददाता, यमुनानगर। रादौर रोड पर गांव धोड़ंग के पास बिना पार्किंग लाइट और सुरक्षा संकेत के सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक पर केस दर्ज किया।

पुलिस को दी शिकायत में बिहार के जिला नालंदा के गांव भदौल निवासी लाल बिंद ने बताया कि वह गांव धोडंग में बीबीसी भट्टा पर मजदूरी करता है। यहीं पर रह रहा है। वीरवार की रात को भट्टे पर ही कार्य करने वाले बिहार के जिला गया के दखिनगांव निवासी 30 वर्षीय विजय कांत व उदल बाइक पर आ रहे थे।