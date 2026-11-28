जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सीआईए-टू की टीम ने अधोया मोड़ से हथियारों सहित बुलेट बाइक सवार पंजाब-चंडीगढ़ के मलोया कालोनी निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है।

आरोपित विदेश से गिरोह चला रहे बाल छप्पर निवासी युवराज व सनमीत का गुर्गा है। तलाशी में उसके पास से पिस्टल, चार कारतूस, मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपित के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस को सूचना मिली कि युवराज सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य राहुल कुमार हथियार सप्लाई करता है। वह पंजाब से हथियार लेकर बुलेट मोटरसाइकिल पर शाहबाद रोड स्थित अधोया मोड़ के पास पहुंचने वाला है। इस सूचना पर नाकाबंदी कर राहुल को पकड़ा गया।