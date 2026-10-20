टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में अब रेहान के दोस्त समीर पर STF की नजर, पूरी कुंडली खंगाल रही पुलिस

दीपक गिजवाल, सोनीपत। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में सोनीपत कनेक्शन की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। रेहान के बाद अब गांव देवडू निवासी 18 वर्षीय समीर का नाम सामने आया है।

समीर के परिजनों का दावा है कि वारदात वाली रात ही एसटीएफ की टीम उसे घर से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। परिवार के मुताबिक, समीर अब तक पुलिस के पास है। पहले इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ फोटो अपलोड होने के मामले में भी समीर का नाम चर्चा में आया था।

14 साल की उम्र में किडनी की बीमारी होने का दावा समीर की मां मंजू ने बताया कि समीर उनका सबसे छोटा बेटा है और 12वीं कक्षा में पढ़ता है। उनके अनुसार, वह नियमित रूप से स्कूल जाता है और उसकी उपस्थिति का रिकॉर्ड भी जांचा जा सकता है। मंजू ने बताया कि वर्ष 2021 में, करीब 14 साल की उम्र में समीर की किडनी में गंभीर समस्या हो गई थी।

शरीर पर सूजन आने के बाद उसका इलाज शुरू कराया गया। तब से उसकी दवाइयां चल रही हैं और कई बार अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। मां का कहना है कि बीमारी के कारण स्कूल से लौटने के बाद समीर अक्सर बिस्तर पर आराम करता था और घर से कम निकलता था। परिवार ने पुलिस से उसकी मेडिकल हिस्ट्री और पढ़ाई से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने की अपील की है।