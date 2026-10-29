टाइगर श्रॉफ केस में एक और गिरफ्तारी, बैंक खाते में आ रहे थे 50 हजार; क्राइम यूनिट ने सोनीपत से दबोचा

जागरण संवाददाता, सोनीपत। अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम ने रोहणा के अमन को पकड़ा है। आरोप है कि घटना के बाद कई बार उसके बैंक खाते में 50 हजार रुपये आए थे।

कुणाल ने अमन के खाते में डलवाए पैसे पुलिस के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार कुणाल ने अमन के खाते में पैसे डलवाए थे। घटना के बाद अमन के खाते में कई बार 50 हजार रुपये आए। पुलिस इस लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है।