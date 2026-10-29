टाइगर श्रॉफ केस में एक और गिरफ्तारी, बैंक खाते में आ रहे थे 50 हजार; क्राइम यूनिट ने सोनीपत से दबोचा
अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में पुलिस ने खरखौदा से अमन को गिरफ्तार कर चौथी गिरफ्तारी की है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम ने रोहणा के अमन को पकड़ा है। आरोप है कि घटना के बाद कई बार उसके बैंक खाते में 50 हजार रुपये आए थे।
कुणाल ने अमन के खाते में डलवाए पैसे
पुलिस के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार कुणाल ने अमन के खाते में पैसे डलवाए थे। घटना के बाद अमन के खाते में कई बार 50 हजार रुपये आए। पुलिस इस लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है।
तीन आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस इससे पहले रोहणा के कुणाल और खरखौदा के सुमित व जतिन को गिरफ्तार कर चुकी है। अमन की गिरफ्तारी के साथ खरखौदा से जुड़े मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है।
मुंबई पुलिस को सौंपेगी क्राइम यूनिट
क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम अमन को मुंबई पुलिस के हवाले करेगी। मामले में उसकी भूमिका और पैसों के लेनदेन से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी।
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