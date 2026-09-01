भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान बनने पर सुनील मलिक के गांव भैंसवाल में जश्न, पगड़ी पहनाकर दिया सम्मान

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जापान में आयोजित होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए गांव भैंसवाल के होनहार खिलाड़ी को भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान बनाया गया है।

कप्तान चुने गए सुनील मलिक को बधाई एवं शुभकामनाएं देने मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट उनके पैतृक गांव भैंसवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुनील मलिक को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और उनकी माता गुड्डी देवी को शाल ओढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया।

ओएसडी ने मलिक खाप के महासचिव अशोक मलिक से भी वीडियो कॉल के जरिए सुनील मलिक को शुभकामनाएं दिलवाईं। कार्यक्रम के दौरान ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की जमकर प्रशंसा की। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही सरकार उन्होंने कहा कि नायब सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि देने के साथ खेल विभाग में सीधे नौकरी प्रदान करना एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल है।