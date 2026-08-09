यात्री ध्यान दें! कांवड़ यात्रा के चलते सोनीपत-हरिद्वार बस सेवा दो दिन बंद, लोकल रूटों पर बढ़ेंगी बसें

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत-हरिद्वार रूट पर चलने वाली रोडवेज बसों को दो दिनों के लिए रद कर दिया गया है। सोमवार को भी इस रूट पर बस सेवा बंद रहने की संभावना है। इससे हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार शिवरात्रि के दिन सुबह से इस रूट पर बस सेवा दोबारा शुरू किए जाने की उम्मीद है।सोनीपत से बड़ौत रूट पर रविवार को बसों का संचालन किया गया, लेकिन सड़कों पर लगातार बढ़ रही कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए सोमवार को इस रूट की बस सेवा भी बंद की जा सकती है।

हरिद्वार के आसपास जाम जैसी स्थिति कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों का संचालन सोनीपत-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गौरीपुर मोड़ तक सीमित किए जाने की संभावना है। हरिद्वार के आसपास भारी वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण जाम जैसी स्थिति बनी हुई है।

इससे रोडवेज बसों को हरिद्वार पहुंचने में परेशानी हो रही है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में रूट डायवर्जन किए जाने से बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। इसी कारण सोनीपत से बृजघाट जाने वाली बस सेवा भी पहले ही बंद की जा चुकी है।

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