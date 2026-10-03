सोनीपत में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 10.75 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सोनीपत यूनिट ने नशीला पदार्थ बेचने की सूचना पर खानपुर खुर्द गांव में कार्रवाई करते हुए एक युवक को 10.75 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।

आरोपित की पहचान गांव खानपुर खुर्द निवासी अमित के रूप में हुई है। बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि अमित अपने खेत में बने कमरे के बाहर हेरोइन बेचने की फिराक में खड़ा है।