सोनीपत में गोशाला के गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 भाइयों की मौत, एक दिन पहले ही आया था परिवार

जागरण संवाददाता, गन्नौर। शाहपुर तगा स्थित बाबा मोहनदास 1008 गोशाला में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सात वर्षीय सागर और छह वर्षीय कार्तिक के रूप में हुई है।

दोनों के पिता संदीप उत्तर प्रदेश, बागपत, बिनौली गांव के रहने वाले हैं और गोशाला में चारा डालने का काम करते हैं। परिवार एक दिन पहले ही गोशाला में आया था। वर्षा से गड्ढे में भर गया था पानी जानकारी के अनुसार, गोशाला शेड निर्माण के लिए पिलर लगाने के लिए खोदाई की गई थी। वर्षा के कारण गड्ढे में पानी भर गया था। वीरवार शाम को खेलते समय दोनों भाई गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।