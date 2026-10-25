सोनीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने ब्रेजा को पीछे से मारी टक्कर, महिला समेत तीन की मौत

सोनीपत, विष्णु कुमार। हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक कार सवार बड़वासनी के बलबीर, सतबीर और नजफगढ़ की स्वीटी की हादसे की चपेट में आकर मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, तीनों ब्रेजा कार में सवार थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों की मौत हो गई।

वहीं, हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।

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